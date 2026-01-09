Камерун и Мароко в спор за полуфинал в Купата на африканските нации
Мачът започва в 21:00 часа българско време на стадион "Принц Муей Абдула" в Рабат.
Двата тима са сред големите фаворити за трофея.
Камерун имат цели 5 трофея от надпреварата и са на историческото второ място по титли. Мароко, които на Мондиал 2022 станаха най-предно класиралият се африкански отбор на световно първенство (4-о място), са с 1 титла.
До момента в надпреварата двата тима имат по 3 успеха и 1 равенство.
В директните двубои Мароко е в серия от 2 поредни победи. В историческото съперничество обаче Камерун води с 8 (2 след продължения) към 2 успеха, а 2 мача приключват без победител.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой Мароко. Коефициентът за успех на домакините на форума е 1.47, докато този на Камерун - 8.50. Равенството е оценено на 3.80.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Мароко е оценен на 1.55, докато евентуален триумф на Камерун е със ставка 8.50. Равенството е оценено на 4.00.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
