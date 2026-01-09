Енгибар Енгибаров заяви специално пред радио "ФОКУС", че целта пред клубът е да остане в Първа лига. Той заяви, че "жълто-зелените" имат силите и потенциала да я изпълнят и вярва, че това ще се случи.
В първите 3 кръга от пролетния дял на шампионата Добруджа се изправя срещу преки съперници в битката за оцеляване. Енгибаров заяви, че цел минимум пред отбора ще бъде 7 точки в тези мачове и по този начин да се даде заявка за амбициите на клуба.
Тимът от североизточна България в момента е в Кранево и провежда тренировки в Оброчище. Първата конттола е на 14 януари в Албена Срещу Черно море. На 18-ти отборът заминава за Анталия, където ще изиграе 4 контроли до 31 януари.
Спортно-техническият директор заяви, че вторият трансфер ще бъде обявен в следващите дни. Става въпрос за футболист, който ще бъде привлечен от второто ниво на португалския футбол и се намира в добра игрова практика. Той каза, че са набелязани още няколко футболисти, които да помогнат в борбата за оцеляване.
