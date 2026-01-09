Дунав Русе представи двама нови футболисти
Марио Младенов е 19-годишен български вратар, който преминава в Дунав като свободен агент. В хода на своята кариера е бил част от академията на Левски (София), както и австрийски отбори, сред които Адмира Вакер и Рапид (Виена).
"Клубът изразява увереност, че привличането на Марио Младенов е част от последователната политика за развитие на млади и амбициозни български състезатели и му пожелава успех с екипа на отбора", написаха от ръководството.
Ивалдо Руфе е 22-годишен полузащитник. Родом е от Гвинея-Бисау и е преминал през клубове в Португалия - Леишоиш, Рибейрао и Брито, откъдето е привлечен в отбора. Изявява се основно като дефанзивен полузащитник, като може да бъде използван и в по-задни позиции.
"Клубът вярва, че с качествата и потенциала си той ще допринесе за изпълнението на поставените цели през сезона и ще се адаптира бързо към отбора", завършиха от клуба.
