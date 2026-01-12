Сподели Сподели
Пирин Разлог спечели визитата си на Дунав Русе с 3:2 гейма (27:29, 25:23, 25:23, 17:25, 15:11) в мач от 12-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство.

Най-полезен за гостите бе Мариян Наков с 20 точки, докато Златко Кьосев добави 13 (1 ас). За домакините най-резултатен бе Александър Николов с 24 точки (1 ас).

Възпитаниците на Благовест Катранджиев се изкачиха до 6-о място във временното класиране с 6 победи и 5 загуби, докато момчетата на Пламен Христов са на предпоследната 10-а позиция с 1 успех и 10 поражения.