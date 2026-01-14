се превръща в най-скъпия продаден български защитник в чужбина. Днес той парафира договор с последния в италианската Серия "А" тим на Пиза.Сделката е на стойност 5 милиона евро + бонуси. Той преминава от белгийския Роял Антверп. Договорът на играча е до 2030-а година.20-годишният футболист е кадър на Мизия от родния му град Кнежа. От 2016-а до 2021-а година е част от Етър (Велико Търново), а през сезон 2021/22 е в тима на ЦСКА. В следващите 2 години бе част от ЦСКА 1948, които го трансферираха в белгийския елит за сумата от 500 000 евро преди година и половина.Именно тимът, който играе мачовете си в столичния квартал "Бистрица" ще получи 1.8 милиона евро, издействайки си още тогава 30 % при бъдещ трансфер.Роял Антверп ще запази 10% при трансфер на Божинов от Пиза в бъдеще.