Ясен Петров започна с победа начело на Добруджа.

В неофициалния си дебют начело на тима от Добрич отборът му победи в контрола Черно море с 1:0.

Мачът се изигра на стадион 3 в спортния комплекс на КК "Албена".

Единственият гол в мача падна в 16-ата минута.

За Добруджа това бе първа проверка от началото на зимната подготовка на тима.

Черно море изигра втора контрола от началото на подготовката си.

"Моряците“ регистрираха първа загуба в проверките. Хората на Илиан Илиев тръгнаха с победа над румънския Фарул (Констанца) с 2:1 след обрат.