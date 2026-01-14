Треньорът на Добруджа (Добрич)заяви в предаването "Спортът на Фокус" по радио "ФОКУС", че отборът му е изцяло концентриран към първия мач срещу Септември (София), който ще бъде може би най-важният по негови думи.Той каза, че се прави всичко възможно отборът да е в най-добро състояние за първите мачове от пролетния дял на шампионата, които са срещу преки съперници в борбата за оцеляване.добави, че всеки един от оставащите 17 мача ще бъде като финал за неговия тим.Бившият селекционер на националния отбор съобщи, че е останал доволен от видяното в изиграната по-рано през днешния ден контрола срещу Черно море, спечелена с 1:0. Той я определи като полезна и ползотворна проверка.Наставникът каза, че е доволен от настроението в отбора, старанието на играчите и обратната връзка, която получава от тях. Той каза, че поставените от него задачи са били почти напълно изпълнени от отбора и това е едно добро начало на подготовката.На въпрос за нови попълнения в тимазаяви, че се търсят още двама или трима нови играчи, но не на всяка цена. "Тези футболисти трябва да са много качествени и да вдигат нивото на отбора, а е трудно да се привлекат такива попълнения по време на зимната пауза", каза треньорът на Добруджа.завърши с това, че се надява хората от Добрич да подкрепят отбора и по този начин да помогнат за изпълняването на целта - оставане в Първа лига.