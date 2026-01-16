Сподели Сподели
Чехът Томас Махач, който е съперник на българската звезда Григор Димитров на старта на основната схема на Откритото първенство на Австралия, се класира за финала на тенис турнира от сериите "ATP 250", който се провежда в Аделаида. 

Поставеният под номер 8 в основната схема шокира един от фаворитите за трофея и 2-и в схемата Томи Пол от САЩ след успех с обрат - 2:6, 6:3, 6:3.

Двубоят продължи 1 час и 53 минути. 

35-ият в света Махач направи 8 аса срещу 3 за противника му. 

Чехът записа ужасяващите 39 непредизвикани грешки, но въпреки това стигна до ценната победа.Тя е негова трета над този съперник от четири срещи помежду им. 

В битка за титлата в Аделаида Махач ще играе със спечелилия измежду лидера в схемата Алехадро Давидович-Фокина от Испания и французина Юго Умбер.