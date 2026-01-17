Лидерът в класирането във Втора лига Дунав (Русе) постигна победа с 5:0 като гост на втородивизионния КС Динамо (Букурещ) в първата си контрола от зимната подготовка.В мача взеха участие и новите попълненияа играчите на проби -също получиха шанс за изява, информираха от русенския клуб във Фейсбук.Головете за българския тим отбелязахав 35-ата минута,в третата минута на добавеното време на първата част,в 50-ата и 67-ата минута ив последната 90-а минута.След тази проверка за отбора на Дунав предстои да замине на лагер в Поморие. Там русенци ще премерят сили с Нефтохимик (Бургас) и Спартак (Варна).