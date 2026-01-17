Сподели Сподели
Лидерът в класирането във Втора лига Дунав (Русе) постигна победа с 5:0 като гост на втородивизионния КС Динамо (Букурещ) в първата си контрола от зимната подготовка.

В мача взеха участие и новите попълнения Марио Младенов, Ивалдо Руфе и Красимир Тодоров, а играчите на проби - Григор Солаков, Кристиян Христов и Георги Георгиев също получиха шанс за изява, информираха от русенския клуб във Фейсбук.

Головете за българския тим отбелязаха Радослав Апостолов в 35-ата минута, Димитър Тодоров в третата минута на добавеното време на първата част, Григор Солаков в 50-ата и 67-ата минута и Кристиян Бойчев в последната 90-а минута. 

След тази проверка за отбора на Дунав предстои да замине на лагер в Поморие. Там русенци ще премерят сили с Нефтохимик (Бургас) и Спартак (Варна).