Българската звезда в тенисаостава на 45-а позиция в световната ранглиста при мъжете след днешното й обновяване.Бившият номер 3 в света не игра в турнири през изминалите 7 дни, а утре стартира участие на Откритото първенство на Австралия.Негов опонент на старта на основната схема ще бъде чеха. Срещо него първата ни ракета има поражение от осминафинал на турнира във Виена, провел се през 2024-а година.Сред българите най-голямо подобрение отчита миналогодишният шампион при юношите в Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ -, който се изкачи с 87 места до 855-ото.В "Топ 10" единствената промяна е, че(САЩ) с 4000 точки изпреварва седмия(Канада), който е с 3990 точки. Номер 1 остава(Испания) с 12050 точки, пред(Италия) с 11500 точки и(Германия) с 5105 точки.