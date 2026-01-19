Григор Димитров остава на 45-а позиция в световната ранглиста при мъжете след днешното й обновяване.
Бившият номер 3 в света не игра в турнири през изминалите 7 дни, а утре стартира участие на Откритото първенство на Австралия.
Негов опонент на старта на основната схема ще бъде чеха Томас Махач. Срещо него първата ни ракета има поражение от осминафинал на турнира във Виена, провел се през 2024-а година.
Сред българите най-голямо подобрение отчита миналогодишният шампион при юношите в Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ - Иван Иванов, който се изкачи с 87 места до 855-ото.
В "Топ 10" единствената промяна е, че Бен Шелтън (САЩ) с 4000 точки изпреварва седмия Феликс Оже-Алиасим (Канада), който е с 3990 точки. Номер 1 остава Карлос Алкарас (Испания) с 12050 точки, пред Яник Синер (Италия) с 11500 точки и Александър Зверев (Германия) с 5105 точки.
Григор Димитров остава сред най-добрите 45 играчи в света на тениса
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Brisbane International
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Още от категорията
/
Весела Лечева пред ФОКУС: Срам е за цяла България ситуацията, в която е поставен БОК. Ковънтри е възмутена
12.01
Мартин Петров пред ФОКУС: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.