Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Олимпик Марсилия е домакин на Ливърпул в двубой от 7-ми кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Срещата на "Стад Велодром" започва в 22:00 часа българско време.

Играчите на Роберто Де Дзерби са 16-и във временното класиране с 9 точки. "Фокейците" спечелиха 3 от последните си 5 срещи в надпреварата, а като домакини имат 2 победи и 1 загубиа при голова разлика 6:2. Последният мач между двата тима от 2008 г. в Англия завърши 1:0 за "червените".

Възпитаниците на Арне Слот са 11-и с 12 точки. Мърсисайдци са с 3 успеха в последните си 5 мача в турнира, а като гости имат 2 успеха и 1 поражение при голова разлика 6:2. Ливърпул има 3 победи в последните си 5 мача с Марсилия.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Ливърпул е 1.92, докато този за домакините е 3.75. Равенството е оценено на 3.80.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за английския тим е оценен на 1.90, докато евентуален триумф на домакините е със ставка 3.85. Равенството е оценено на 3.95.