Легендата на световния тенис Новак Джокович продължава напред на Откритото първенство на Австралия при мъжете. 

Носителят на рекордните 10 титли от Australian Open, който преследва 25-и Шлем на сингъл, с което да се превърне в единствения играч при мъжете и жените, който притежава толкова (в момента е на върха с Маргарет Корт при дамите), надигра 141-ия в света Франческо Маестрели от Италия с 6:3, 6:2, 6:2. 

Дуелът продължи 2 часа и 16 минути. 

Това бе първи двубой между тези тенисисти при професионалистите. 

В битка за място на 1/16-ина финалите Ноле ще играе със спечелилия измежду Джери Шанг от Китай и нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп.