Лудогорец с ключово гостуване в Шотландия
Двубоят на "Айборокс“ в Глазгоу е от 22:00 часа.
Мачът е ключов за първенеца на България, който влиза от 23-ото място и продължава борбата за място в "Топ 24“ и участие в 1/16-финалните плейофи на състезанието.
Рейнджърс е на 33-ото място, като тимът няма победа още в този етап на турнира – 1 равенство и 5 загуби. Тимът от Глазгоу има само 3 вкарани гола.
Лудогорец има в последните си 5 мача 3 победи и 2 равенства, като последните два двубоя са контроли.
Рейнджърс е в серия от 6 поредни победи във всички състезания.
За Рейнджърс с травми са Недим Байрами, Конър Барън, Дерек Корнелиус, Бейли Райс и Дюжън Стърлинг.
За Лудогорец не е на линия Агибу Камара, а Руан Секо, Матиас Тисера и Винисиус Ногейра нямат картотеки за този етап от надпреварата.
Рейнджърс за фаворит да букмейкърите.
В Bet365.com победа за шотландския колос се котира с 2.00, равенство с 3.60, а успех за Лудогорец с 3.50. Бетинг операторът BETHUB.BG предлага 2.07 за победа за Рейнджърс, а равенството е оценено на 3.85. Успех за Лудогорец е с коефициент 3.75.
