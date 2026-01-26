Сподели Сподели
Лийдс, където важна фигура в полузащитата е българският национал Илия Груев-младши, гостува на Евертън в мач от 23-ия кръг във Висшата лига на Англия.

Мачът е в Ливърпул от 22:00 часа.

За Лийдс гостуването е важно в борбата на отбора за оцеляване в елита.

Тимът влиза в сблъсъка от 16-ото място, като е на 5 точки от намиращия се в зоната на изпадащите тим на Уест Хем.

"Карамелите“ са на 11-ото място, като евентуален пълен успех тази вечер ще изстреля тима до 7-ата позиция.  

Двата отбора вече се срещнаха веднъж този сезон. В първия кръг от шампионата Лийдс победи у дома с 1:0.

Иначе, в последните 5 двубоя между двата тима, всички във Висшата лига, Евертън има 2 успеха срещу 1 за Лийдс.

За Евертън с травма е Джак Грийлиш, Тим Ироегбунам има да наваксва като форма, а Майкъл Кийн е наказан.

Под въпрос до последно остава участието на Карлос Алкарас, Джарад Брантуейт и Киърън Дюсбъри-Хол.

Очакванията са Илия Груев-младши да бъде титуляр за Лийдс. Извън сметките за мача са Яка Бийол и Даниъл Джеймс. Под въпрос са Габриел Гудмундсон и Антон Щах.

Евертън е фаворит на букмейкърите.

В Bet365.com победа за "карамелите“ се котира с 2.62, равенство е оценено с 3.10, а успех за Груев-младши и компания с 2.90.

Бетинг операторът BETHUB.BG предлага 2.59 за победа за Евертън, а равенството е оценено на 3.40. Успех за Лийдс е с коефициент 3.00.