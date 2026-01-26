Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един от най-великите борци в историята на спорта Валентин Йорданов навършва днес 66 години! 

Роденият в село Сандрово, община Русе, борец е единственият българин със 7 световни и 7 европейски титли. Той е и олимпийски първенец от Атланта през 1996-а година, а четири години по-рано печели бронза при най-леките в свободния стил на Игрите в Барселона. 

Обявен е за най-техничен борец в свободния стил на XX век от Международната федерация.

Носител е на още куп престижни отличия. През 2003-а е приет в Залата на славата на световната борба, 7 г. по-късно е удостоен и с най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.

Близо 20 г. бе президент на БФ Борба, а сега е член на комисията "Зала на славата" към Международната федерация.

Екипът на "ФОКУС" пожелава много здраве, успехи и късмет на легендата Валентин Йорданов! Честит празник!