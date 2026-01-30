Младият български тенис талантсе класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.17-годишният българин и(Република Южна Африка) се наложиха в полуфинален сблъсък срещу(Великобритания) и(Русия) с 6:3, 4:6, 10-6.Срещата продължи 1 час и 12 минути.В спора за трофея в Австралияще се изправят срещу представителите на домакинитеКисимов стига финал в дебюта си на турнири от Големия шлем при подрастващите! На сингъл 25-ият в света в момента загуби в първи кръг след загуба с 1:2 сета от опонент от Африка.Така България отново има финалист на мейджър турнир след изцяло българския финал на US Open през есента между световния номер 1 при подрастващитеПрез миналия сезон Иванов спечели и трофея на "Уимбълдън" за младежите.