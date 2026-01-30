, плувец номер 1 на България за 2025-а година, в интервю за ФОКУС и "Спортът на ФОКУС".- Здравейте. Изключително съм доволен от постигнатото до момента. Доволен съм от успехите, постигнати през измината 2025 година. За мен е чест да бъда плувец № 1 на Българската федерация плувни спортове. Резултатите са изключително високи и съм доволен. Продължавам да гоня нови високи резултати и да се представя по-добро от изминалите ми резултати.- За изминалата година най-големите успехи са ми първото място на Европейско първенство до 23-годишна възраст в Словакия на 400 м свободен стил, вторите места на 800 м и на 200 м свободен стил на същия шампионат. Също така седмото място на Световното първенство в Сингапур на голям басейн. Това са ми най-добрите резултати за 2025-а година.- Най-голямо постижение за мен е седмото място на Световното първенство в Сингапур на 400 м свободен стил, където успях да се представя добре.- Измина доста време оттогава, точните обстоятелства не мога да си ги спомня. Просто мога да кажа, че съм доволен от резултата, които постигнах. Имаше и други трудности, през които трябваше да мина на самото състезание, но успях да се събера и да покажа това, на което съм способен до момента.- За 2026-а година ще си остана на 400 м в свободен стил, основно ще се готвим за тази дисциплина. Вече други дисциплини, най-вероятно може би и още една ще включим, ще видим коя ще е, но основно си остава 400 м.- За момента втора дисциплина, мисля, че ще бъде една от двете – или 200 м свободен стил или 800 м свободен стил. Но относно отбора за Олимпийските игри, все още е рано да се каже, понеже има супер много време. За момента всеки гледа да бъде в отлична спортна форма за предстоящите европейски и световни първенства, пък с течение на времето, като наближи вече Олимпиадата, тогава ще се формира отбор. Не мога да кажа точно кои ще бъдат, въпросът е който покрие норматив и успее да се представи много добре, да покаже лични времена. Най-добре ще бъде да постигнат и нормативи на дисциплините, в които плуват, и след това ще се види.- Разбира се, че гоня да бъда по-добър от най-доброто си време, това всеки един спортист трябва да го прави. Но с всяко по-бързо време в самата дистанция като се изплува, е много по-добре, защото и другите плувци от други държави също тренират, и те се стремят да бъдат по-добри от предишното си време. Всеки гони да бъде по-добър от изминалото си представяне и трябва да се надпреварваме, както се казва.- За новия сезон мога да кажа, че фокусите са основно върху начин на хранене. Методиката на тренировката си е същата, въпросът е да се мобилизирам повече в това с храненето. Подготовката, тренировката си върви по план, както си е, добре.- Относно тези Игри, аз изобщо не се интересувам, не ме влече. Нямам абсолютно никакво мнение, понеже не ги следя, и като цяло нямам какво да кажа.- Това не е добра новина, че се оттеглиха. Просто така се случиха нещата. Аз не мога да кажа нещо повече, понеже така се случиха нещата. Но животът продължава и има малки и млади таланти, които идват отдолу, и се надявам и те да бъдат много по-добри и съсредоточени в плуването и да представят нашата родина достойно.- И аз благодаря.