Националът на България по волейбол -, бе избран за най-добър разпределител на първия полусезон на силното руско първенство. 19-годишния сребърен медалист от последното Световното първенство получи вота на феновете преди няколко дни, печелейки 55% от гласовете. Сега играчът на Локомотив Новосибирск спечели и гласуването сред треньорите в Суперлигата, което го праща в своеобразния отбор на полусезона в Русия.За диагонал бе определен Владислав Бабкиевич от Зенит (Санкт Петербург). За централни блокировачи бяха предпочетени Дмитрий Лизик - Локомотив (Новосибирск) и Иван Яковлев от Белогорие. Дмитрий Волков - Зенит (Казан) и Павел Тетюхин (Белогорие) бяха избрани за най-добри посрещачи. Либеро на тима е аржентинецът Сантияго Данани от Зенит (Казан).