спечели визитата си нас 3:0 гейма (25:18, 25:23, 29:27) в мач от 14-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство.Над-полезни за гостите бяхас по 11 точки, докато за домакините най-резултатен бес 19 точки.Момчетата насе намират на 7-ма позиция с 6 успеха и 7 поражения, докато възпитаниците наса на предпоследното 10-о място с 1 победа от 13 мача.