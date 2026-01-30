Монтана не остави шансове на Дунав
Над-полезни за гостите бяха Айдер Бангера и Кристиан Валчак с по 11 точки, докато за домакините най-резултатен бе Алекс Николов с 19 точки.
Момчетата на Димитър Божилов се намират на 7-ма позиция с 6 успеха и 7 поражения, докато възпитаниците на Пламен Христов са на предпоследното 10-о място с 1 победа от 13 мача.
