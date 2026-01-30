Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Монтана спечели визитата си на Дунав Русе с 3:0 гейма (25:18, 25:23, 29:27) в мач от 14-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство.

Над-полезни за гостите бяха Айдер Бангера и Кристиан Валчак с по 11 точки, докато за домакините най-резултатен бе Алекс Николов с 19 точки.

Момчетата на Димитър Божилов се намират на 7-ма позиция с 6 успеха и 7 поражения, докато възпитаниците на Пламен Христов са на предпоследното 10-о място с 1 победа от 13 мача.