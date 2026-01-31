с титла при двойките от Откритото първенство на Австралия по тенис при юношите днес, преди малко големият ни талант при жените Елизара Янева се класира за финал на много силното състезание в Порто (Португалия)! Тое с награден фонд от 60 000 долара.
Трениращата в академията на легендата Рафаел Надал българка разби днес представителката на домакините Ангелина Волощук с разгромното 6:1, 6:2 за едва 58 минути игра!
Така утре 18-годишната Янева ще играе с победителката от сблъсъка между непоставената туркиня Айля Аксъ от Турция и 6-ата в схемата Анук Куверманс.
С успеха си днес пловдивчанката си осигури ново рекордно класиране в световната ранглиста за жени!
Заемащата 319-о място в класацията ще скочи с цели 60 места до 259-ото при следващото обновяване на ранглистата, но ако вземе трофея утре, то Янева ще влезе в "Топ 240"!
От началото на сезона талантът вече записа силни резултати — тя стана вицешампионка на турнира в Манчестър (40 хиляди долара награден фонд) и достигна до четвъртфиналите в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.
Още един огромен успех за българския тенис днес!
© БФ Тенис
