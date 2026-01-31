Сподели Сподели
ЦСКА победи втородивизионния Дунав Русе с 3:1 в последната зимна проверка за "червените". Контролата се игра в Панчарево, а домакините можеха да открият резултата още в 5', но шутът на новото попълнение Лео Перейра уцели гредата. "Армейците" поведоха в 14' с гол на Бруно Жордао, а в последните минути на първата част Йоанис Питас също бе спрян от гредата. Един от най-запомнящите се мигове в мача дойде в 60', когато Джеймс Ето'о пробва да прехвърли бившия страж на "червените" Георги Китанов зад центъра, но опитният страж се върна и изби топката.

Мохамед Брахими покачи на 2:0 за столичани в 75', като русенци имаха претенции, че голмайсторът е играл с ръка при овладяването на топката, но голът бе зачетен. Играчите на Георги Чиликов върнаха едно попадение в 81' чрез Акила Монтейро, а крайният резултат оформи Леандро Годой в заключителните минути на двубоя.

Играчите на Христо Янев подновяват участието си в Първа лига в петък с домакинство на Арда Кърджали, докато лидерът във Втора лига ще има още една контрола срещу Септември Тервел.