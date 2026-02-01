Манчестър Сити среща Тотнъм в труден за "шпорите" момент
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: Nemo | Designer
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините се представят далеч под очакванията си този сезон и са чак 14-и с 28 точки в таблицата. Периодът за тях е сложен, защото в миналите 5 кръга са с 3 равенства и две загуби, а последната им победа датира от 28 декември над Кристъл Палас с 1:0 навън. Миналата събота възпитаниците на Томас Франк направиха 2:2 срещу Бърнли на "Търф Муур". След това обаче взеха гостуването си на Айнтрахт Франкфурт в последния кръг от основната фаза на Шампионска лига и продължават директно към 1/8-финалите като част от първата осмица. Головата разлика на отбора е 33:31. Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис, Ричарлисон, Педро Поро и Деян Кулушевски са контузени, Мики ван де Веен ще мине късен фитнес тест, а за Лукас Бергвал ще се решава накрая.
Сити е втори в сегашното класиране и има 46 точки, с колкото е и третият Астън Вила, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на манчестърци е 47:21, което е най-ефикасното нападение в първенството. Миналата събота възпитаниците на Пеп Гуардиола се върнаха към успехите и победиха последния Уулвърхемптън след 2:0 у дома. Впоследствие тази сряда "гражданите" завършиха основната фаза в Шампионска лига с 2:0 над Галатасарай вкъщи. Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Джон Стоунс, Жереми Доку, Савиньо са контузените и няма да играят със сигурност, а Рубен Диаш ще мине късен фитнес тест.
На 23 август във втори кръг Тотнъм взе превес с 2:0 в Манчестър.
Palmsbet.com дава 4.50 за "шпорите", 4.20 е равенството, а 1.69 в полза на Сити. Bethub.bg оценява единицата на 4.50, ремито е 4.25, а двойката - 1.73.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.