Валентин Димов за ФОКУС преди Купа "Дейвис": Имаме големи шансове
"За първи път изграждаме клей корт в зала в България. Шансовете ни за постигане на победа са още по-големи", заяви треньорът на тима ни.
"Тези млади момчета доказаха, че абсолютно всичко е възможно. Още срещу Финландия момчетата показаха, че могат да се противопоставят на всеки един.
С помощта на публиката, хъса, мотивацията и желанието за победа, имаме големи шансове", категоричен бе Димов.
"Кортът, на който се намирам в момента е страхотен и много красив, а билетите все още не са свършили", разкри още той.
България приема третия от миналогодишното издание тим на Белгия. Двубоите са пред уикенда (7-и и 8-и февруари) в зала "Колодрум" в Пловдив.
За първи път в историята страната ни е сред елита на световното отборно първенство за Купа "Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия в Пловдив през септември миналата година.
Националният селекционер ще може да разчита отново на Илиян Радулов, който се завръща в състава, след като пропусна сблъсъка с Финландия заради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски, а в лагера на тима ще участва и Янаки Милев.
Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.
Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
