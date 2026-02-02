, капитан на българския национален отбор по тенис, преди "Утрото на ФОКУС" преди историческия сблъсък на България в Световна група за Купа "Дейвис":"За първи път изграждаме клей корт в зала в България. Шансовете ни за постигане на победа са още по-големи", заяви треньорът на тима ни."Тези млади момчета доказаха, че абсолютно всичко е възможно. Още срещу Финландия момчетата показаха, че могат да се противопоставят на всеки един.С помощта на публиката, хъса, мотивацията и желанието за победа, имаме големи шансове", категоричен бе Димов."Кортът, на който се намирам в момента е страхотен и много красив, а билетите все още не са свършили", разкри още той.България приема третия от миналогодишното издание тим на Белгия. Двубоите са пред уикенда (7-и и 8-и февруари) в зала "Колодрум" в Пловдив.За първи път в историята страната ни е сред елита на световното отборно първенство за Купа "Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия в Пловдив през септември миналата година.Националният селекционер ще може да разчита отново на, който се завръща в състава, след като пропусна сблъсъка с Финландия заради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още, а в лагера на тима ще участва иПрограмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.