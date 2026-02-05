Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Аталанта приема Ювентус в мач от 1/4-финалите в Купата на Италия. Срещата в Бергамо започва в 22:00 часа българско време.

Възпитаниците на Рафаеле Паладино елиминираха Дженоа с 4:0 в предишния кръг. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг за първенство през септември, като срещата в Торино завърши 1:1.

Момчетата на Лучано Спалети отстраниха Удинезе с 2:0 в предишния кръг. "Старата госпожа" има 1 победа в последните си 5 официални мача с "нерадзурите".

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Юве е 2.57, докато този за домакините е 2.75. Равенството е оценено на 3.20.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "бианконерите" е оценен на 2.60, докато евентуален триумф на бергамаските е със ставка 2.73. Равенството е оценено на 3.45.