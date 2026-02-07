Кметът на Община Добруджаофициално обяви в социалните мрежи, че стадион "Дружба" в Добрич вече е с осветление!"Една мечта на поколения фенове на Добруджа вече е факт. Стадион “Дружба" има осветление!Днес направихме финален тест и резултатите са поразителни. Остават още малко довършителни работи, като възстановяване на пистата, под която минават част от кабелите.Но най- важното е, че стадиона на Добруджа свети!Това е високотехнологична LED система от Musco Light (САЩ) – същата, която осветява стадиони като "Емирейтс“ и "Олд Трафорд“. Стълбове, прожектори и електрически табла работят за равномерна, безопасна светлина – за тренировки, мачове и всички спортни моменти, които обичаме.За мен лично това не е просто техника. Това е светлина за децата, за клуба, за всички, които обичат спорта в Добрич.Да си пожелаем успешен полусезон и победи у дома!Само Добруджа!", заяви той в профила си във Facebook, добавяйки и видео от съоръжението!Добруджа стартира втория полусезон в Първа лига в неделя (8-и февруари) от 12:00 часа на своя стадион срещу Септември.Официален дебют за клуба ще направи и новия наставник на новаците в елита