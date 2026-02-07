Стадионът на Добруджа грейна! Кметът: Една мечта на поколения фенове вече е факт
"Една мечта на поколения фенове на Добруджа вече е факт. Стадион “Дружба" има осветление!
Днес направихме финален тест и резултатите са поразителни. Остават още малко довършителни работи, като възстановяване на пистата, под която минават част от кабелите.
Но най- важното е, че стадиона на Добруджа свети!
Това е високотехнологична LED система от Musco Light (САЩ) – същата, която осветява стадиони като "Емирейтс“ и "Олд Трафорд“. Стълбове, прожектори и електрически табла работят за равномерна, безопасна светлина – за тренировки, мачове и всички спортни моменти, които обичаме.
За мен лично това не е просто техника. Това е светлина за децата, за клуба, за всички, които обичат спорта в Добрич.
Да си пожелаем успешен полусезон и победи у дома!
Само Добруджа!", заяви той в профила си във Facebook, добавяйки и видео от съоръжението!
Добруджа стартира втория полусезон в Първа лига в неделя (8-и февруари) от 12:00 часа на своя стадион срещу Септември.
Официален дебют за клуба ще направи и новия наставник на новаците в елита Ясен Петров.
