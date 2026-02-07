Българският шампион от Австралия близо до Топ 20 в света на тениса
17-годишният нашенец, който триумфира при дуетите с южноафриканеца Конър Дойг, се изкачи до рекордната за него 21-а позиция в класацията.
Софиянецът направи скок с 4 позиции и вече има в актива си 1148 точки, спечелени в 42 турнира.
Световният шампион Иван Иванов, който се оттегли от юношеския тенис преди няколко месеца, продължава да оглавява ранглистата! 17-годишният победител от "Уимбълдън" и "US Open" за 2025-а година, води с над 1000 точки на втория в класацията Яник Теодор Александреску.
Шампионът на сингъл от Австралия Жига Шешко от Словения дебютира в "Топ 10", заемайки директно 4-о място, което скок с цели 7 позиции спрямо предходното му класиране.
