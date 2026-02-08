Велик Тервел Замфиров донесе първи медал за България от Зимните игри в Италия
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БОК, Костадин Андонов
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Донесе го Тервел Замфиров, който спечели бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд.
20-годишният българин, който дебютира на подобен форум, надви в малкия финал Тим Мастнак от Словакия.
Победата за Замфиров дойде чрез фотофиниш, след като и двамата финишираха по едно и също време.
Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от 2006 г.
Замфиров финишира пети в кввалификациите по-рано днес, а след това победи германец на осминафинал, канадец на 1/4-финал и след това допусна поражение на полуфинал южнокореец.
Очаквайте подробности!!!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.