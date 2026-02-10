не успя да се справи с квалификациите от спринта в класическия стил на ски бягането при дамите на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.24-годишната българка, която прави дебют на подобен форум, измина трасето с дължина 1.6 километра за 4:21.14 минути, което ѝ отреди 75-а позиция. За 1/4-финалите се класират първите 30.Най-добро време в пресявката даде Лин Сван от Швеция, която бе с 44.93 секунди по-бърза от Недялкова.