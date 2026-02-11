Лудогорец и Левски влизат в дуел за място на полуфинал в турнира за Купата на България
Двубоят започва в 18:00 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград.
Двата тима играха само преди 8 дни за Суперкупата на България като тогава разградчани спечелиха с минималното 1:0.
Те са и в серия от 3 поредни победи във всички турнири. Столичани се отърсиха от поражението от Лудогорец, надигравайки с 3:1 Ботев (Враца) на старта на втория полусезон в родната Първа лига.
В директните двубои последните три мача преди този за Суперкупата завършиха без победител, а преди това Левски ликува с успех в Разград.
По отношение на срещите в турнира за Купата "сините" доминират, въпреки че последният двубой бе спечелен от Лудогорец с 2:1 през 2022-а година в среща от осминафиналите.
Преди това Левски печели с 3:2 в полуфинал през април, а през 2020-а столичани стигат до победа след изпълнение на дузпи, класирайки се по този начин за "Топ 4" в надпреварата.
През 2015-а година, когато се играят по два мача, първият завършва при равенство, а Левски печели реванша с 1:0 и се класира за финала.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Лудогорец е 2.22, докато този за гостите е 3.25. Равенството е оценено на 3.10.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 2.38, докато евентуален триумф на Левски е със ставка 3.45. Равенството е оценено на 3.30.
