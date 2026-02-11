BETHUB и "удари" огромна печалба.
Потребителят, който е направил онлайн залог на стойност 5 евро, е събрал общ коефициент от 3416!
Така късметлията е успял да си заработи сумата от 17 081.04 евро благодарение на футболните си познания.
Ето и правата колонка:
Дженоа - Наполи (гол/гол) 2.29
Самсунспор - Трабзонспор (2) 3.25
Юнион Роял - Брюж (2) 3.35
Нюкасъл - Брентфорд (2) 3.90
Реал Сарагоса - Ейбар (гол/гол) 2.25
Брест - Лориен (1) 2.30
Гент - Льовен (2) 3.65
Реал Сосиедад - Елче (гол/гол) 1.86
Букмейкърът BETHUB предлага изключително интерсна нова вертикала наречена PLAYHUB, където играчите имат възможност да спечелят атрактивни награди, дори и без депозит!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© BETHUB
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
