Атлетико Мадрид е домакин на Барселона в първи мач от полуфиналния им сблъсък в турнира за Купата на Краля. Срещата на "Метрополитано" започва в 22:00 часа българско време.

Възпитаниците на Диего Симеоне отстраниха Балеарес, Депортиво ла Коруня и Бетис, за да стигнат до тази фаза. Последният мач между двата тима бе за първенство през декември и завърши 3:1 за Барса.

Играчите на Ханзи Флик елиминираха Гуадалахара, Расинг Сантандер и Албасете в предишните кръгове. Каталунците имат 3 победи в последните си 5 официални двубоя с "дюшекчиите".

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Барса е 2.16, докато този за домакините е 3.00. Равенството е оценено на 3.80.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "червено-сините" е оценен на 2.23, докато евентуален триумф на мадридчани е със ставка 2.95. Равенството е оценено на 3.90.