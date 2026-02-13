Тайсън Фюри обяви, че ще се боксира със 197-сантиметровия северноосетинец Арсламбек Махмудов.
Двамата ще излязат в главния двубой на бойна гала, която ще се проведе на 11-и април на "Тотнъм Хотспър стейдиъм".
37-годишният Фюри обяви завръщането си на ринга миналия месец, след като се беше оттеглил от спорта. Това ще бъде първият му двубой след загубата от Олександър Усик през декември 2024.
"Той наистина е амбициран да успее, тренира здраво в Тайланд и е в добра форма. Прилича на себе си и е във форма. Ще бъде готов за боя е ще докаже какво може", сподели промоутърът на Фюри - Франк Уорън пред Sky Sports.
"Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще е в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!“, заяви Фюри, цитиран от BBC.
Махмудов е на 36 години. Той е спечели 21 мача, от които 19 с нокаут в своята професионална кариера. Роденият в Моздок боксьор има и 2 поражения (от Агит Кабайел и Гуидо Виянело).
Балансът на Фюри е 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство в 37 срещи на професионалната боксова сцена.
