Най-голямата изненада на Игрите в Милано-Кортина е факт!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: ISU Figure Skating
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Големият фаворит за златото Иля Малинин претърпя провал и остана едва 8-и, а нов олимпийски шампион е представителят на Казахстан Михаил Шайдоров. "Топ 3" допълниха японците Юма Кагияма и Шун Сато.
Малинин, двукратен олимпийски шампион и лидер след кратката програма, претърпя провал и остана без медал!
Шайдоров, световен вицешампион за 2025 година, получи от съдиите, събра сбор от 291.58, побеждавайки убедително с над 10 точки своите съперници. Той донесе и първа титла на Казахстан от Олимпиадата в Милано-Кортина.
Отново сребърно отличие както и в Пекин 2022 завоюва Юма Кагияма със 280.06, а трети е неговият сънародник Шун Сато с 274.90, който беше едва девети след първото си изпълнение.
Иля Малинин не издържа на напрежението от големите очаквания, изпълни само четири от планираните седем четворни скока и то не съвсем чисто, падна два пъти и се срина от първо място в кратката програма до осмо в крайното класиране, след като получи 15-а по сила оценка за волната.
"Провалих се. Честно казано, това е първото нещо, което ми идва на ум. Няма начин това да се случи просто така. Подготвях се през целия сезон и бях толкова уверен в програмата си, толкова уверен във всичко. Наистина нямам думи“, каза Малинин пред NBC след състезанието.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Треньорът на шампиона от Откритото първенство на Австралия: Димитър ни изненада приятно с трофея на двойки
13.02
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.