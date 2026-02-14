Сподели Сподели
Актуалният номер 10 в световната ранглиста и настоящ полуфиналист в турнира от сериите "АТП 500", който се провежда в зала в Ротердам, Нидерландия - Александър Бублик обяви българския номер 1 Григор Димитров за тенисистът с най-голяма аура в Тура при мъжете. 

Това се случи във видео, направено от Асоциацията на професионалните тенисисти, сътворено от участниците в надпреварата в Ротердам. 

Повечето обявиха легендата Новак Джокович и световния номер 1 Карлос Алкарас за играчите с най-голяма аура, но Бублик бе на друго мнение:

"Бих казал, че това е Григор. Той има нужния блясък затова със своя страхотен стил и суперавтомобили, които кара" - сподели казахстанецът, който днес от 20:30 часа българско време излиза срещу Феликс Оже-Алиасим във втория полуфинал на турнира в Нидерландия.