Наполи има планина за изкачване срещу Рома
© X: laroma24.it
Шампионите изнемогват в битката за титлата към днешна дата и са трети, имащи 49 точки, на 12 зад първия Интер, който снощи срази Ювентус в Милано. Головата разлика на неаполитанците е 36:23. Миналата събота те надвиха в Генуа Дженоа за крайното 3:2, но от началото на сезона имат вече 5 загуби и 4 ремита. Жуан Жезуш пропуска мача заради наказание, а в лазарета са: Франк Ангиса, Кевин де Бройне, Скот Мактомини, Давид Нереш и Джовани ди Лоренцо.
"Римските вълци" се простиха с шампионските си амбиции, но не и с тези за Шампионска лига от есента. Те са четвърти с 46 точки. Толкова има и Ювентус, който вече загуби от Интер снощи. При успех днес, отборът ще се изравни по точки с Наполи, но ще го задмине заради головата си разлика и директния двубой. Съотношението е 29:14, което е най-здравата отбрана в първенството. Въпреки това Рома има цели 8 поражения, но и само едно равенство. На 9 февруари бе победен Каляри с 2:0 в Рим. Артьом Довбик, Марио Ермосо и Manu Коне са контузени.
По-рано през сезона на 30 ноември в 13-ия кръг Наполи взе превес на "Стадио Олимпико" след 1:0.
Palmsbet.com дава 2.66 за Наполи, 2.80 за равенство и 3.14 срещу името на Рома. Bethub.bg оценява единицата на 2.70, хиксът е 2.80, а успех за Рома - 3.20.
