Историята е пренаписана! Светът има най-великия спортист в зимни спортове!
Това бе шеста отборна титла за Норвегия в историята. По-впечатляващото е, че Клаебо се превърна в най-титулуваният спортист в историята на зимни олимпийски игри. Той вече има 9 титли и е недостижим на върха, оставяйки с по 8 под себе си легендите в ски бягането Марит Бьорген и Бьорн Дели, както и легендата в биатлона Оле Ейнар Бьорндален!
Второто място в щафетите днес заеха французите Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера. Те останаха на 22.2 секунди от първото място, а "Топ 3" допълниха представителите на домакините от Италия. Те бяха в състав Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино.
