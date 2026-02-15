Фантастична Лора Христова в историческо състезание в биатлона!
Бронзовата медалистка от индивидуалното Лора Христова се класира на фантастичното 7-о място в преследването днес, провело се в курорта Антхолц-Антерселва, без да допусне грешка! Тя тръгна от 11-а позиция, която зае в спринта и отново доказа, че е бъдещето на този спорт!
Историята беше променена с това, че Италия вече има първата си олимпийска шампионка при жените в биатлона. Това е Лиза Витоци, която освен това стана и първата победителка на олимпийски игри в преследването, която записва чиста стрелба.
Втора завърши шампионката от спринта Марен Киркайде от Норвегия. Тя направи три грешки на огневия рубеж. "Топ 3" допълни Суви Минкинен от Финландия, която също не направи пропуск.
Другата българка, която участва днес, Милена Тодорова беше в "Топ 10" до последната стрелба, но след 3 грешки финишира на 14-а позиция.
След днешното представяне България със сигурност ще има две състезателки в масовия старт - последната дисциплина, която ще включва само 30 биатлонистки!
