България продължава уникалното си представяне в женския биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина!Бронзовата медалистка от индивидуалнотосе класира на фантастичното 7-о място в преследването днес, провело се в курорта Антхолц-Антерселва, без да допусне грешка! Тя тръгна от 11-а позиция, която зае в спринта и отново доказа, че е бъдещето на този спорт!Историята беше променена с това, че Италия вече има първата си олимпийска шампионка при жените в биатлона. Това е, която освен това стана и първата победителка на олимпийски игри в преследването, която записва чиста стрелба.Втора завърши шампионката от спринтаот Норвегия. Тя направи три грешки на огневия рубеж. "Топ 3" допълниот Финландия, която също не направи пропуск.Другата българка, която участва днес,беше в "Топ 10" до последната стрелба, но след 3 грешки финишира на 14-а позиция.След днешното представяне България със сигурност ще има две състезателки в масовия старт - последната дисциплина, която ще включва само 30 биатлонистки!