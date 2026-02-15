Сподели Сподели
Изгряващата звезда на България и световния биатлон Лора Христова е на върха по впечатляващ показател на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 

22-годишната българка, която взе бронза в индивидуалния старт на най-големия спортен форум, е лидерка сред всички биатлонистки по точен мерник от старта на Игрите! 

Христова е записала успеваемост от цели 98% или 49 точни изстрела от 50! 

На второ място след първите три старта е германката Ванеса Фойт. Тя е записала една грешка повече от българката и има успеваемост от 96%. 

Олимпийската шампионка в спринта Марен Киркайде от Норвегия е трета с 47 точки и 3 неточни изстрела и 94% успеваемост. Точно днес скандинавката сгреши три пъти, с което се прости с надеждата за втора поредна титла от Игрите, поне за момента. 

Победителката днес в преследването Лиза Витоци е на 4-о място с 92% успеваемост или 46 от 50 точки изстрела. С толкова е и Лу Жанмоно от Франция.