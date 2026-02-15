Лора Христова е на върха по впечатляващ показател на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
22-годишната българка, която взе бронза в индивидуалния старт на най-големия спортен форум, е лидерка сред всички биатлонистки по точен мерник от старта на Игрите!
Христова е записала успеваемост от цели 98% или 49 точни изстрела от 50!
На второ място след първите три старта е германката Ванеса Фойт. Тя е записала една грешка повече от българката и има успеваемост от 96%.
Олимпийската шампионка в спринта Марен Киркайде от Норвегия е трета с 47 точки и 3 неточни изстрела и 94% успеваемост. Точно днес скандинавката сгреши три пъти, с което се прости с надеждата за втора поредна титла от Игрите, поне за момента.
Победителката днес в преследването Лиза Витоци е на 4-о място с 92% успеваемост или 46 от 50 точки изстрела. С толкова е и Лу Жанмоно от Франция.
Лора Христова е номер 1 на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БОК, Костадин Андонов, Start p
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
19:11
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.