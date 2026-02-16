Звездата на България в алпийските скине завърши първия манш от програмата на слалома на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.Деветият от предходната Олимпиада в Пекин в тази дисциплина пропусна врата на трасето на пистата "Стелвио" в Бормио и заедно с куп легенди се прости с надеждата си за медал от най-големяи спортен форум.Другият българин, който стартира под номер 40, също не завърши.Първият манш започна в 11:00 часа под силен снеговалеж.Редица от най-големите алпийци отпаднаха. Сред тяха бяха олимпийският шампион в гигантския слаломи други.Вторият манш е в 14:30 часа българско време.Първият манш спечели норвежецът, дал време от 56.14 сек. Той е следван от швейцареца(+0.59 сек.) и австриеца(+0.94 сек.).