Алберт Попов не завърши първия манш от програмата на слалома на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.
Деветият от предходната Олимпиада в Пекин в тази дисциплина пропусна врата на трасето на пистата "Стелвио" в Бормио и заедно с куп легенди се прости с надеждата си за медал от най-големяи спортен форум.
Другият българин Калин Златков, който стартира под номер 40, също не завърши.
Първият манш започна в 11:00 часа под силен снеговалеж.
Редица от най-големите алпийци отпаднаха. Сред тяха бяха олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер, Пако Раса, Алекс Винацер,Томазо Сала, Лори Тейлър, Едуард Холберг и други.
Вторият манш е в 14:30 часа българско време.
Първият манш спечели норвежецът Атле Лий Макграт, дал време от 56.14 сек. Той е следван от швейцареца Лоик Меяр (+0.59 сек.) и австриеца Фабио Гщайн (+0.94 сек.).
Алберт Попов не успя да завърши първия манш на Игрите в Милано-Кортина
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Popov Albert
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Треньорът на шампиона от Откритото първенство на Австралия: Димитър ни изненада приятно с трофея на двойки
13.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.