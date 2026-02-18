Сподели Сподели
Димитър Кисимов, който спечели титлата на двойки на Откритото първенство на Австралия по тенис при юношите и то в дебюта си на подобен форум, записа първи професионален двубой за 2026-а година.

17-годишният ни талант участва в надпреварата от сериите "Фючърс", която е с награден фонд от 15 000 долара, провеждаща се в Хага, Нидерландия. 

Младокът получи шанс да се изяви директно в основната схема след силния си ранкинг при юношите, където е на рекордното за него 20-о място! 

Той срещна опитния представител на домакините и бивш номер 463 в света Сандер Лонг. Кисимов спечели първия сет с 6:4, но загуби следващите два с 3:6, 2:6. 

Това бе втори турнир при професионалистите за младия българин след надпреварата от същата категория, провела се през миналия август в София. Тогава Кисимов записа успех и поражение в основната схема. 

Припомняме, че новината за участието на Димитър на турнира в Хага обяви неговият треньор Манук Хиндлиян в специално интервю в "Утрото на ФОКУС" пред Ася Александрова. Цялото може да видите ТУК.