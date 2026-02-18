Сподели Сподели
Италианският колос Интер гостува днес на непредсказуемия норвежки Бодьо/Глимт в първи двубой от осминафиналните плейофи в Шампионска лига. 

Мачът започва в 22:00 часа българско време на стадион "Аспмира" в Бодьо. 

Домакините днес са в уникална форма като не познават загубата от ноември 2025-а когато загубиха от друг италиански гранд - Ювентус с 2:3 в основната фаза на турнира. Скандинавците правят впечатляваща кампания като в последните си мачове взеха скалпа на английския гранд Манчестър Сити (3:1) и испанския такъв Атлетико (Мадрид) (2:1). Томът записа и престижни равенства с германския Борусия (Дортмунд)(2:2) и Тотнъм (2:2). 

Интер също са във форма. "Нерадзурите" спечелиха последните си 6 мача във всички турнири. 

В директните двубои това ще бъде първи сблъсък между тези два тима. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Интер е 1.70, докато този за домакините е 4.75. Равенството е оценено на 4.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за италианците е оценен на 1.73, докато евентуален триумф на норвежците е със ставка 4.75. Равенството е оценено на 4.00.