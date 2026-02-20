, председател на Българска федерация по биатлон, в интервю заотносно представянето на тима при жените и мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.- Вижте, аз лично го очаквах и съм го заявил в няколко интервюта още миналата година, тъй като екипа, който сме сформирали под ръководството на Волфганг Пихлер, това е един от водещите треньори в света по биатлон, който е изградил не един и два олимпийски шампиона, но методиката му е изключително тежка и трудна и не може да се понася от всички. Просто тренировките са много изтощителни, с големи натоварвания, буквално на ръба на човешките възможности и заради това не всички състезатели успяват да приложат тази методика и много-много състезатели не й и вярват. Тъй че големият проблем беше още от началото да сформираме един отбор, тъй като когато аз поех федерацията, Благой Тодев тренираше отделно със собствен треньор, Владо Илиев и Милена Тодорова също тренираха отделно с друг треньор и останалата част от отбора тренираше и тя с трети треньор. Така че ние реално нямахме един национален отбор, имахме разпокъсано на три места спортисти, които тренираха. След като привлякохме Пихлер с Роберт Кабуков в щаба, тогава успях да убедя всички спортисти да почнат да тренират под тяхно ръководство, и това са резултатите. Така че за мен не е неочаквано.- Пак ви казвам, въпросът е в това, че част от спортистите не повярваха в методиката и не я изпълняваха на 100%. Това е причината. В смисъл, тези, които я изпълняваха на 100% това са Милена и Лора и Владо Илиев. Другите не се раздаваха напълно в тренировките. Когато имаш недоверие в една методика и когато се чуваш с предишния си треньор и чуваш той какво ти казва, и казваш: "Това не е така, това не работи“, тогава се стига до тези резултати. Те пак не са лоши. Нека да си кажем. Значи, Благой Тодев завърши 22-ри при положение, че имаше две грешки в стрелбата. Ако беше стрелял чисто ставаше 11-ти в индивидуалното.- Това са, да, това са. Проблемът на тези спортисти е, че пак казвам, те не вярват в тази методика. Тези, които повярваха, виждате какво правят.- То не е цяла България, целият свят го видя. Защото в момента ние сме изненадата на тази Олимпиада и целият свят говори за нашите момичета.- Точно така.- Аз говорих с него, но той си остава на неговото мнение. Според него, той е завършил треньорски профил в НСА и има знанията и знае за какво става въпрос. Това е неговото мнение.- Да, тя е с огромен потенциал, но това са си така неща от кухнята. Не мисля, че е необходимо да се раздухват повече по медиите. Ще седнем и ще говорим както с нея, така и с Благой. Надявам се да продължат, защото и двамата са много перспективни състезатели.- Да, имаме много добри, с голям потенциал спортисти. Просто е въпрос на много тренировки. Пак казвам, тази методика е на ръба на човешките възможности. Знаете, при младите девойки има една Рая Джамова, която се представя великолепно, Георги Джоргов и Белчински при момчетата. Има потенциал.- Да. Това е нашето желание от следващия сезон да ги привлечем съответно към мъжките и женските отбори.- На първата Световна купа, на която аз отидох, това беше в Нове Место, в Чехия. Кацнах в Прага и с един микробус два часа пътувахме до Нове Место от летището в Прага и този човек седеше до мене, аз не го познавах кой е, но понеже съм живял в Германия и немският ми е на доста добро ниво, си говорихме през двата часа с него. И по време на официалната вечеря, излезе президентът на Световната федерация, извика го на сцената и му връчиха плакет за един от водещите треньори на Века и място в Алеята на славата на биатлона. Тогава разбрах кой е. И след това, когато търсихме треньор за националния отбор, успях да го убедя да поеме той нещата съвместно с Роберт Кабуков разбира се, защото той е изкарал тежък инфаркт и така му е забранено да работи на 100%. Но успях да го убедя, че той няма да е толкова ангажиран, че ние ще пътуваме при него, където той живее в Руполдинг и ще се подготвяме там. И той се съгласи. Това е на кратко историята.- Да, разбира се. Той пише методиката реално, той следи това, а пък изпълнител е Кабуков, който е също един изключителен треньор и изключителен работохолик. Водил е няколко национални отбора - Украйна, Русия, Беларус. В Германия живее, от 20 години с немско поданство и там на място е водил и клубни отбори.- Ще продължи да бъде консултант. Той не може вече да се ангажира пълноценно, тъй като наистина е в напреднала възраст, както беше до момента, да пътува с нас, да бъде по състезания, но ще продължи като консултант. Кабуков ще се допитва до него, ще ползваме негова методика, ще бъде на разположение, но няма да бъде на 100% ангажиран, както беше досега.- Новият национален селекционер е Кабуков, той не е нов, а той си остава в това. В момента мислим кой от другите треньори да бъде прикрепен към него като помощник, от българите говорим. Предстои да разговаряме с тях, с него разбира се, да видим с кой най-добре ще се сработи и продължаваме напред.- Така е, да.- Силно се надявам. Имат сили и двете. Дано да са се възстановили от щафетата, имаше два дена почивка, така че утре да дадат всичко от себе си, да имат и малко късмет разбира се, и да се поздравим с още един медал поне.- Трудно ще бъде, тъй като конкуренцията в женския биатлон е по-силна от тази в мъжкия. Виждате, че при жените има много по-равностойни състезателки и при французойките, и при норвежките, и при финландките, и при шведките, да не забравяме Германия, разбира се. Те са много състезателки на едно ниво бих казал. Така че от тези 30 състезателки реално може би 20 могат да се борят за медал.- Олимпиадата е различно състезание. Там се изисква и голяма психика, тъй като чисто психологически натоварването е различно от обикновените състезания. Предполагам, че това е причината. Защото и двете нации имат много силни състезателки, не мога да си обясня. Другото, разбира се, което може да играе също значение, е надморската височина. Тъй като там е доста високо, където се провеждат тези състезания, 1600 м и не всеки организъм може да понесе тази височина.- Да, така е.- Много ви благодаря.