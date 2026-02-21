ЦСКА приема днес Славия в столично дерби от 22-и кръг на редовния сезон в Първа лига.Мачът започва в 17:30 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски".Домакините са на гребена на вълната след назначението на Христо Янев. Столичани спечелиха и трите си официални двубоя през календарната 2026-а година и продължават изкачването си в първенството, както и битката за Купата на България."Армейците" се намират на 4-о място във временното класиране с актив от 37 точки. Славия са 7-и с 28 пункта. Белите загубиха и двата си мача след подновяването на шампионата.В директните срещи обаче славистите имат 2 победи в последните три дуела. За последно обаче двата отбора завършиха при резултат 2:2. Това се случи в края на август на стадион "Александър Шаламанов".Операторътопределя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на ЦСКА е 1.35, докато този за гостите е 9.00. Равенството е оценено на 5.00.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за "армейците" е оценен на 1.37, докато евентуален триумф на Славия е със ставка 9.00. Равенството е оценено на 4.50.