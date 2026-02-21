Българският тенисист и национал на страната ни за Купа "Дейвис" -се доближава до дебют в "Топ 100" на световната ранглиста на двойки.27-годишният ни състезател в момента заема рекордната за него 119-а позиция в класацията на ATP, но със сигурност при следващото й обновяване ще направи нов рекорд в подреждането.Причината е, че Донски, заедно с индиецастигнаха финал на двойки на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.Днес те победиха Кларк (Великобритания) и Геертс (Белгия) със 7:6(6), 7:6(3), а в битка за трофея ще срещнат Исаро (Тайланд) и Калианда (Индия).За момента, с класирането си за последния дуел в състезанието, Донски се изкачва във виртуалната класация до номер 111, а при титла, то той ще заеме най-вероятно място в "Топ 110".За момента го делят по-малко от 120 точки от дебют в "Топ 100" при дуетите!