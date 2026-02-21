Изумителна Лора Христова накара България да мечтае за нова олимпийска титла в биатлона!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БОК, Костадин Андонов, Start-P
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Бронзовата медалистка от индивидуалното Лора Христова се движеше на феноменалната втора позиция до последната стрелба, в която направи две грешки и в крайна сметка финишира на 14-а позиция в първия си масов старт на зимни олимпийски игри.
Другата българка - Милена Тодорова, което зае 4-о място в спринта, направи общо 5 грешки, след които зае 20-а позиция от 30 от най-добрите в света в този спорт!
Представянето е историческо за страната ни, защото до момента никога не сме имали две българки в масов старт на най-големия спортен форум.
Единствено легендата Екатерина Дафовска участва в дисциплината. Олимпийската шампионка от Нагано 1998' се нареди 8-а на Игрите в Бормио 2006'.
Титлата днес спечели Осеан Мишелон от Франция. Втора финишира сънародничката й Жулия Симон, а "Топ 3" допълни изненадата Тереза Воборникова от Чехия.
Страната ни приключва участие на едни от най-успешните си зимни олимпийски игри. Тимът ни, в който участие взеха 20 състезатели, взе два бронза - на Лора Христова в индивидуалната дисциплина на биатлона и Тервел Замфиров - в алпийския сноуборд.
Още по темата
/
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
17:01
Още от категорията
/
Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
18.02
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.