Лора Христова коментира 14-ото си място днес в историческия масовия старт за страната ни на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.
"Беше много трудно състезание. Радвах се, че вървя толкова напред", коментира бронзовата медалистка в индивидуалната надпревара представянето си до последната стрелба, на която влезе на втора позиция.
"На последната стрелба бях много уморена физически. Две грешки. Твърде много са. Радвам се, че пак направих страхотно състезание.
Много съм щастлива със стрелбата си. В мой собствен розов балон съм си и се надявам да продължавам все така до края на сезона.
Много се радвам. Надявам се за следващите Игри да сме всичките (в масовия старт).
Много благодаря за подкрепата на всички българи, които ни гледат и бяха затаили дъх.
Благодаря на Федерацията, Община Троян, първите си треньори и всички, които ни подкрепяха", завърши Христова.
Лора Христова: Радвам се, че пак направих силно състезание
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Биатлон/Bulgarian Biathlon
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
17:01
Още от категорията
/
Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
18.02
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.