Тервел Замфиров навършва 21 години.
Той е роден на тази дата през 2005-а година.
Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство за мъже, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария.
Четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (паралелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си Малена Замфирова. През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия.
На 18 януари 2026 година постига и първия си успех в световната купа по сноуборд като печели гигантския слалом в Банско.
На 8 февруари 2026 година печели бронзов медал в гигантския слалом в сноуборда на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо и по този начин печели седмия медал за България от зимни олимпийски игри и първия медал след 20 годишна пауза.
Екипът на ФОКУС пожелава още много успехи, здраве и весел празник на звездата ни в зимните спортове!
Звездата ни в сноуборда Тервел Замфиров навършва 21 години
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БОК, Костадин Андонов
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
06.11
Киселова към Радослав Янков: Благодарим Ви, че продължавате да се борите и да развявате гордо българския флаг
18.02
Безплатно обучение по ски и различни забавни предизвикателства по време на първото издание на Европейска седмица на зимните спортове
22.01
Още от категорията
/
Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
18.02
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.