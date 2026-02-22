Днес, 22-и февруари 2026-а година, първият ни медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортинанавършва 21 години.Той е роден на тази дата през 2005-а година.Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство за мъже, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария.Четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (паралелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си. През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия.На 18 януари 2026 година постига и първия си успех в световната купа по сноуборд като печели гигантския слалом в Банско.На 8 февруари 2026 година печели бронзов медал в гигантския слалом в сноуборда на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо и по този начин печели седмия медал за България от зимни олимпийски игри и първия медал след 20 годишна пауза.