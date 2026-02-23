Григор Димитров може да не играе на тенис турнира от сериите АТП 500, който трябва да се проведе през тази седмица в Акапулко, Мексико.
Причината е, че Министерството на националната отбрана официално потвърди ликвидирането на Немесио Осегера Сервантес – Ел Менчо, лидер на картела "Халиско – ново поколение“. Операцията на специалните части в Тапалпа отприщи вълна от насилие, която местните власти описват като критична. В отговор на действията на армията, картелът блокира основни пътни артерии, подпали коли, предизвика въоръжени сблъсъци в няколко щати и дори нахлу на летището в Гуадалахара.
Първата ни ракета е шампион в надпреварата от 2014-а година и трябва да играе утре сутрин от 2:00 часа българско време срещу французина Терънс Атман на старта на основната схема.
Организаторите на надпреварата опитаха да успокоят обществеността, заявявайки, че са в постоянен контакт с федералните власти. Те увериха, че за момента не е издавано официално нареждане за отмяна, а сигурността на играчите и публиката е приоритет. Въпреки оптимизма на домакините, международната общност следи ситуацията с повишено внимание.
Наркокартел напът да осуети участието на Григор Димитров в Мексико
