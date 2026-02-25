Сноубордистката ни, сестра на бронзовия медалист от Зимните игри в Милано-Кортина -, присъства на церемонията "Спортист на годината" за 2025 година и даде интервю за "ФОКУС"."Гледам към бъдещето и към следващата олимпиада," заявиТя сподели още, че се надява паралелният слалом да остане олимпийска дисциплина."Още няма официална информация, но като цяло нещата изглеждат много добре. Много хора са гледали Олимпиадата, имаше много гледаемост, стана едно чудесно състезание и мисля, че нещата върват добре и по-скоро по-скоро ще остане. Но няма официална информация да ви кажа," каза тя."Ако нашия спорт бъде изключен от олимпийската програма, с брат ми ще се ориентираме към бордъркрос, защото караме мотокрос, доста прилично. Караме и сноуборд, така че сноубордкрос, мислим, че ще ни пасне," отговори тя на въпрос как ще се преориантират с брат й ако все пак тяхната дисциплина бъде зачеркната."Ами, не сме си говорили чак за такива неща, но ние предполагам, знаете, сме се ориентирали към медицината, а не да ставаме спортисти в толкова много различни спортове, така че по-скоро летните спортове ще останат като хоби за сега," споделиотносно дали тя ибиха се пробвали и на Летни олимпийски игри.Цялото интервю чуйте във видеофайла.