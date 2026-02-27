Григор Димитров приключи изцяло участието си на турнира от сериите "АТП 500", който се провежда в мексиканския курорт Акапулко.
Първата ни ракета на сингъл, който отпадна още на старта на единично, и неговият партньор на двойки Флавио Коболи от Италия се оттеглиха от надпреварата на двойки.
Те трябваше да играят във втори кръг на основната схема с испанско-мексиканския тандем Рафаел Ходар и Родриго Пачеко Мендес, но малко преди старта на двубоя двамата се отказаха от участие.
Това е редовна практика на Димитров, който, ако загуби на сингъл в дадена надпревара и се е включил при дуетите, то задължително не продължава на двойки.
Следващият турнир за Григор ще бъде първият за годината от сериите "Мастърс 1000" - този в Индиън Уелс, САЩ, започващ другата седмица.
Григор Димитров се оттегли от тенис турнира в Акапулко
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Abierto Mexicano de Tenis
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Още от категорията
/
Малена Замфирова пред "ФОКУС": Ако паралелният слалом отпадне от Олимпиадата, с брат ми ще сменим дисциплината
25.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.